Турция готова к диалогу с Арменией на любых платформах

17 окт. 15:02

Турцияи готова вести диалог с Арменией на любых платформах, об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран Организации тюркских государств

"Мы готовы к переговорам с Арменией на любых платформах, не видим преград, которые бы мешали диалогу", - цитирует его TRT.

Дипломат также подтвердил, что спецпредставители Анкары и Еревана по урегулированию отношений теперь будут проводить встречи не в третьих странах, как раньше, а в Турции или в Армении.

"Спецпредставители сами договорятся, где и когда им встречаться, незачем ездить в третьи страны", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но дата таких переговоров пока не согласована.