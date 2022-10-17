Туристический поток по России составил 47 млн человек с начала года

17 окт. 14:54

В январе-сентябре 2022 года туристический поток по России составил 47 млн человек, это на 9% больше показателей за аналогичный период 2021 года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил", - сообщила она.

С мая по сентябрь в стране отдохнули 31 млн россиян, на 5,5% больше, чем по итогам прошлого лета, продолжила Догузова.

"По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", - заключила глава Ростуризма в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".