Казахстанский фильм взял гран-при Каннского фестиваля

17 окт. 14:40

Социальная драма «Мама, я живая!» режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова завоевала гран-при Каннского фестиваля в номинации стран Шелкового пути, пишет "Казинформ".

Казахстанский фильм был представлен публике в день закрытия Каннского фестиваля и стал первым за три года, который представил республику на престижном смотре.

В Канны на фестиваль отправилась часть съемочной команды, режиссер Заиров не смог присутствовать, так как находится на лечении в Индии.

Вскоре фильм "Мама, я живая!" будет представлен в Казахстане.