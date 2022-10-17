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Казахстанский фильм взял гран-при Каннского фестиваля

Казахстанский фильм взял гран-при Каннского фестиваля

Социальная драма «Мама, я живая!» режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова завоевала гран-при Каннского фестиваля в номинации стран Шелкового пути, пишет "Казинформ".

Казахстанский фильм был представлен публике в день закрытия Каннского фестиваля и стал первым за три года, который представил республику на престижном смотре.

В Канны на фестиваль отправилась часть съемочной команды, режиссер Заиров не смог присутствовать, так как находится на лечении в Индии.

Вскоре фильм "Мама, я живая!" будет представлен  в Казахстане.

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