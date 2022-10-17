РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Силуанов отверг возможность повышения НДФЛ

Силуанов отверг возможность повышения НДФЛ

Повышение налога на доходы физических лиц на сегодня не актуально, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Если говорить об увеличении прогрессии, то, на наш взгляд, это просто имело бы отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей. Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то, что в крайнем случае, вообще их (граждан - ред.) трогать не будем", - цитирует Силуанова "Интерфакс".

Глава Минфина выразил мнение, что на данный момент вопрос повышения налоговой нагрузки на россиян не самый актуальный, и сейчас не самый подходящий момент для таких решений, поскольку налоги в России - очень чувствительная тема.

820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version