Силуанов отверг возможность повышения НДФЛ

17 окт. 14:39

Повышение налога на доходы физических лиц на сегодня не актуально, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Если говорить об увеличении прогрессии, то, на наш взгляд, это просто имело бы отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей. Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то, что в крайнем случае, вообще их (граждан - ред.) трогать не будем", - цитирует Силуанова "Интерфакс".

Глава Минфина выразил мнение, что на данный момент вопрос повышения налоговой нагрузки на россиян не самый актуальный, и сейчас не самый подходящий момент для таких решений, поскольку налоги в России - очень чувствительная тема.