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ЕС ввел новые санкции против Ирана

ЕС ввел новые санкции против Ирана

Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, говорится в Официальном журнале ЕС, где опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - указано в публикации.

Уточняется, что в список были внесены, в частности, Иранская полиция нравов и ее руководитель. 

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