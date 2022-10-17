Счетная палата: недопоступления в бюджет России ожидаются в ближайшие три года

17 окт. 14:24

В 2023 году бюджет России недосчитается 639 млрд рублей доходов, следует из заключения Счетной палаты РФ на законопроект о федеральном бюджете 2023–2025 годов.

"По оценке Счетной палаты, в 2023–2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 639 млрд рублей (0,43 % ВВП), 593,9 млрд рублей (0,37 % ВВП) и 617,7 млрд рублей (0,36 % ВВП), соответственно", - сообщает ведомство.

В Счетной палате считают, что показатели заложенного в российский бюджет макропрогноза излишне оптимистичны и видят риск в условиях санкций и высокой неопределенности недополучить в 2023-2025 годах около 2 трлн рублей.

Также есть риск неисполнения параметров госзаимствований в условиях санкционного давления, отметили в ведомстве.

Проект бюджета учитывает недостаточно рисков, часть из которых уже реализуется.

В Счетной палате добавили, что в 2023 году свыше 57% госбюджета будет в распоряжении Минфина, Минобороны и МВД России. В 2024–2025 годах расходы на оборону и безопасность планируется снизить в пользу здравоохранения и обслуживания госдолга.

В ближайшие три года бюджет России, согласно проекту, будет дефицитным: в 2023 году - 2% к ВВП, в 2024 году - 1,4%, в 2025 году - 0,7%.

Покрывать дефицит планируется с помощью государственных заимствований.