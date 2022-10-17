РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, когда "Автоваз" снова начнет выпускать Lada Vesta

Стало известно, когда &quot;Автоваз&quot; снова начнет выпускать Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta снова начнут выпускать в марте следующего года, заявил президент "Автоваза" Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее глава компании заявлял, что "Автоваз" и "Яндекс Такси" ведут переговоры о приобретении 50 тыс таких машин для таксопарка и каршеринга.

965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version