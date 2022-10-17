Баку призвал Ереван не уклоняться от обязательств по Зангезурскому коридору

17 окт. 14:07

Армения должна перестать уклоняться от своих обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года под ложными предлогами, соответствующее сообщение опубликовал МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети.

"Армения должна положить конец ложным предлогам для уклонения от выполнения своих обязательств по соединению автомобильных и железных дорог Зангезурским коридором, которые были взяты ею согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года", - призвали в ведомстве.

В МИД также охарактеризовали как неправильную политику Еревана, которая заключается в предложении трех заведомо нереалистичных вариантов по пропускным пунктам, при игнорировании обсуждений, которые длятся 20 месяцев.