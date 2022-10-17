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Баку призвал Ереван не уклоняться от обязательств по Зангезурскому коридору

Баку призвал Ереван не уклоняться от обязательств по Зангезурскому коридору

Армения должна перестать уклоняться от своих обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года под ложными предлогами, соответствующее сообщение опубликовал МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети.

"Армения должна положить конец ложным предлогам для уклонения от выполнения своих обязательств по соединению автомобильных и железных дорог Зангезурским коридором, которые были взяты ею согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года", - призвали в ведомстве.

В МИД также охарактеризовали как неправильную политику Еревана, которая заключается в предложении трех заведомо нереалистичных вариантов по пропускным пунктам, при игнорировании обсуждений, которые длятся 20 месяцев.

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