Смертельное ДТП произошло под Краснодаром

17 окт. 14:05

Под Краснодаром легковой автомобиль столкнулся с грузовым, погиб водитель.

Авария произошла днем 15 октября в Тахтамукайском районе на автодороге "Южный подъезд к Краснодару". По предварительным данным, "Лада Гранта" столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовиком "Хендэ". В результате аварии от полученных травм погиб на месте 33-летний водитель отечественной машины, госпитализирован его пассажир, 32-летний житель Воронежской области.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.