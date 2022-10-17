Авиабилеты за границу упали в цене в 4-10 раз

17 окт. 13:35

К середине октября авиабилеты по зарубежным направлениям резко подешевели по сравнению с концом сентябрем, сообщает АТОР. По некоторым направлениям перелеты стали дешевле в десять раз.

"В конце сентября турбизнес столкнулся с ажиотажным спросом на туры и авиабилеты за рубеж. Цены выросли в 3-5 раз по сравнению с тарифами, актуальными в середине сентября. Теперь цены на авиабилеты на некоторых направлениях вернулись к докризисному уровню", - информирует Ассоциация.

Билет из Москвы в Ереван 26 сентября можно было купить за 380 тыс рублей, сейчас билет в Ереван на 26 октября стоит от 13 тысяч рублей.

В Ташкент 26 сентября можно было улететь минимум за 322 тыс рублей, на 26 октября билет обойдется в 18,6 тыс рублей.

Также в разы опустились цены на перелеты из Москвы в Алматы - до 19,6 тыс рублей, и в Тбилими - до 22,4 тыс рублей.

Самый дешевый билет со стыковками из Москвы в Дубай 26 сентбяр стоил 173 тыс рублей, на 26 октября - 34,7 тыс рублей, прямой рейс "Аэрофлота" - от 81,2 тысячи рублей.

"Билеты в Турцию подешевели в семь раз. В конце сентября стоимость перелета со стыковками в Стамбул начиналась от 178,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Сейчас билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул с вылетом 26 октября стоят от 20 тысяч рублей за стыковочный перелет без багажа", - рассказали в АТОР.