Иранский депутат: ИРИ может стать хабом для российских энергоресурсов

17 окт. 13:27

Иран мог бы выступить хабом для поставок нефтегазовых продуктов из России в другие страны, такое мнение выразил в интервью иранскому агентству Shana член комиссии Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери.

Он напомнил, что РФ, будучи одним из крупнейших мировых экспортеров нефти и газа, имеет статус стратегического партнера ИРИ в различных секторах энергетики.

"Сотрудничество между Ираном и Россией помогает в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений… Иран может быть хабом для транзита российских нефтегазовых продуктов в другие страны", - пояснил депутат.

Напомним, 13 октября замглавы Миннефти Ирана Ахмед Асадзаде в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" сообщил о возможности "Газпрома" транспортировать голубое топливо через Иран в соседние страны, в том числе в Пакистан, а также в страны Персидского залива.