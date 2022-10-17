Иран начал "несущие мир" военные учения на границе с Арменией и Азербайджаном 

Иранские СМИ сообщили о начале масштабных военных учений сухопутных войск КСИР в провинции Восточной Азербайджан, на берегу реки Араз, то есть непосредственно на границе с Арменией и Азербайджаном.

В рамках учений отрабатываются операции боевых вертолетов, включая десантные операции, марш-броски в темное время суток, применение ударных беспилотников и барражирующих снарядов, а также строительство понтонных мостов через Араз. Эти действия, в особенности подготовка к пересечению пограничной реки, не могут не вызывать вопросов у кавказских соседей Ирана: с какой целью КСИР готовятся к военному проникновению на территории Армении и Азербайджана?

Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что данные военные учения в нескольких сотнях метров от территорий Армении и Азербайджана "несут мир и дружбу соседним странам", одновременно показывая "врагам Ирана" способность КСИР и иранской армии защитить свои земли. Это заявление не только не отвечает на основной вопрос, но и порождает новый: чьего вторжения на свою территорию ожидает Тегеран? И откуда конкретно, если ни Азербайджан, ни Армения не имеют даже мотива нападать на южного соседа?

Напомним, что год назад Тегеран попытался вызвать напряженность в отношениях с Баку военными учениями на границе с Нахчыванской Автономной Республикой. Тогда ситуация разрешилась благополучно, власти Азербайджана и Ирана договорились о новой фазе двустороннего сотрудничества и заключили сделку о своповых поставках туркменского газа азербайджанским покупателям через иранскую землю. Сходство нынешних учений с прошлогодними позволяет задать еще один вопрос: возможно, Иран так хочет договориться еще о каком-то экономическом соглашении?

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, этими учениями иранские власти посылают странам региона неясный месседж, который не несет в себе ничего позитивного.

"Я не думаю, что заявленная цель "нести учениями мир соседям" соответствует намерениям. К сожалению, Иран спокойно относился в течение 30 лет к оккупации азербайджанских территорий. В последние два года после того, как Азербайджан освободил свои территории, несмотря на то, что официально Исламская Республика поздравила Баку с этим, действия Тегерана показывали, что он очень обеспокоен данной ситуацией, оказывает политическую поддержку Армении и постоянно говорит о том, что не потерпит изменения границ", - прежде всего сказал он.

"То есть прежде Иран очень долго де-факто мирился с тем, что территория Азербайджана была оккупирована, и более того, как мы знаем, экономически поддерживал Армению. Эта поддержка Армении продолжается по сей день, но теперь, после победы Азербайджана в Карабахской войне, иранские власти стали говорить о границах и территориях. Между тем были найдены свидетельства того, что иранские грузовики раньше незаконно проникали на территорию Азербайджана, ездили по Восточному Зангезуру и Карабаху", - обратил внимание Фарид Шафиев.

"В качестве угрозы с территории Кавказа иранские власти часто называют "сионизм". Однако у Азербайджана есть договор с Ираном от 2005 года о том, что мы не будем предоставлять свои территории третьим странам, и Баку этому договору привержен. Наши отношения с Израилем – это наше дело, мы развиваем с ним свои отношения точно так же, как Иран развивает свои отношения с Арменией", - подчеркнул председатель правления Центра анализа международных отношений.

"Что важно, Иран сейчас еще выражает обеспокоенность тем, что в регионе будут присутствовать европейские силы – но ведь их пригласил не Азербайджан, а Армения. Еще на прошлой неделе в Ереван приехали представители ЕС, а сегодня утвержден состав гражданской миссии Евросоюза в Армении, поэтому тут Тегерану стоит озвучивать вопросы не Баку, а Еревану. В целом, военные учения на иранской земле являются внутренним делом Ирана, но понятно, что республика дает какой-то месседж региональным странам, не несущий в себе ничего положительного", - сообщил Фарид Шафиев.