В Северной Осетии продолжится расселение аварийного жилья

17 окт. 13:22

Северная Осетия получила из федерального бюджета дополнительные 67,5 млн рублей на расселение из аварийного жилья, сообщил глава республики Сергей Меняйло

"Принято решение о выделении дополнительных средств в размере 67,5 млн рублей на расселение из аварийного жилья", - сказал он на аппаратном совещании.

По его словам, средства будут направлены на расселение из жилых домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Всего с 2013 по 2019 год из 302 аварийных домов в новое жилье переехали более 4,5 тыс. человек, или 1 364 семьи как во Владикавказе, так и в районах республики.