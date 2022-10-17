Решетников: без России невозможно сбалансировать мировые рынки энергоресурсов

17 окт. 13:09

Россия оставит за собой роль стратегического поставщика энергоресурсов на мировой рынок, а также сохранит объемы поставок, даже если будут введены новые санкции, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки. И в целом, без России сбалансировать мировые рынки невозможно", - цитирует его "Интерфакс".

Говоря о ценах на российские энергоносители, министр напомнил, что в макропрогнозе на 2023-2025 годы учтено их постепенное сокращение, а в целом они все же на приемлемом уровне.