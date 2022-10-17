Рыба в Казахстане подорожала на 15%

17 окт. 13:02

В Казахстане по итогам сентября свежая и охлажденная рыба подорожала на 15% годовых, мороженая - на 15,1%, очищенные замороженные креветки - на 26,4%, передает Energyprom.kz.

Сильнее всего охлажденная рыба подорожала в Павлодарской области - на 44,7%, а также в Костанайской и Мангистауской областях - на 24,7% и 24% соответственно.

Стоимость мороженой рыбы больше всего поднялась в Мангистауской области - 43,4%, в Жетысуской (35,2%) и Атырауской (29,6%) областях.

Также в Мангистауской области сильнее всего подорожали очищенные замороженные креветки - в 2,5 раза, в Актюбинской области креветки стали на 49,4% дороже, в Акмолинской - на 36,4%.

Кроме того, соленая сельдь выросла в Казахстане в цене на 34,2% за год, рыбные деликатесные консервы - на 29,6%, шпроты в масле - на 24,9%, скумбрия холодного копчения - на 23,8%, красная икра - на 21,2%.