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Ереван сосредоточил дополнительные подразделения напротив азербайджанских позиций в Дашкесанском районе

Ереван сосредоточил дополнительные подразделения напротив азербайджанских позиций в Дашкесанском районе

Армения сосредоточила дополнительные подразделения напротив азербайджанских военных в Дашкесанском районе, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что накануне во второй половине дня было замечено, что армянские ВС сосредоточили на своих позициях напротив подразделений азербайджанской армии на Дашкесанском направлении дополнительный личный состав с военным транспортом, а также четыре артиллерийские установки.

В Минобороны добавили, что, таким образом, вся ответственность за напряженность, которая может произойти в регионе, лежит именно на армянском военно-политическом руководстве.

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