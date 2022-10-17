На Кубани проходит неделя здорового питания

17 окт. 12:47

Неделя здорового питания проходит в Краснодарском крае с 17 по 23 октября.

"Переедание, избыточное потребление продуктов – одна из важнейших проблем среди населения. В регионе проблемы с лишним весом и органами пищеварения имеют порядка 40% жителей", – рассказала главный внештатный эндокринолог минздрава региона Валерия Являнская.

Цель акции – информирование населения о важности правильного питания и его роли в сохранении здоровья. В рамках Недели в Краснодарском крае пройдут занятия в Школах здоровья на тему правильного и здорового питания, выступления главных внештатных специалистов и профильных специалистов в региональных СМИ, выезд профилактического проекта "Гастропоезд" в Тихорецк (20 октября), выезд мобильного центра "Маршрут здоровья" в Усть-Лабинский район (18-20 октября).