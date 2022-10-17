Минтруд: работодатели испытывают значительный дефицит кадров

17 окт. 12:11

Численность безработных в России держится на низком уровне, при этом работодатели испытывают значительный дефицит кадров, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова по промежуточным итогам кадрового партпроекта по содействию занятости "Моя карьера с "Единой Россией".

"Изменения на рынке труда у нас сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", - сказала она.

По мнению Мухтиярова, партийный проект должен быть настроен таким образом, чтобы помогать работодателям в подборе необходимых кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.