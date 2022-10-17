ВЦИОМ: никаких сбережений нет у 51% россиян

17 окт. 12:03

Большинство россиян не имеет сбережений и накоплений, показа опрос ВЦИОМ.

Об отсутствии на сегодняшний день сбережений сообщили 51% опрошенных, чаще всего нет «подушки безопасности» у граждан 35-44 лет (59%). Также чаще накоплений нет у женщин, чем у мужчин - 56% против 46%.

В исследовании отмечается, что за последние десять лет в России снизился удельный вес граждан без сбережений - в 2012 году их было 62%.

При этом россияне стали чаще откладывать деньги "про запас" - 31% опрошенных против 18% в 2012 году. Также 19% респондентов рассказали, что откладывают деньги на ремонт.

В России сократилось число граждан, предпочитающих жить сегодняшних днем - не считают нужным откладывать деньги только 2%, десять лет назад - 9%.

Процент россиян, не имеющих возможности откладывать за последние десять лет сократился с 36% до 31%.

Интернет-опрос ВЦИОМ был проведен 11 августа 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.