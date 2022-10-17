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ЕС символически вторгается на Южный Кавказ сквозь игольное ушко Еревана 

Андрей Петров, специально для «Вестника Кавказа»
ЕС символически вторгается на Южный Кавказ сквозь игольное ушко Еревана 

Главы МИД 27 стран Евросоюза только что согласовали отправку в Армению, на границу с Азербайджаном, гражданской наблюдательной миссии ЕС. В миссию войдут всего 40 наблюдателей, причем все они будут взяты из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Функция миссии – наблюдение, анализ событий и информирование евроструктур, срок работы – 2 месяца. 

Примечательно, что в утренней утечке об утверждении состава гражданской миссии ЕС в Армении говорилось о на порядок большем масштабе – 400 наблюдателях. Об использовании экспертов МНЕС было известно заранее, причиной называлось стремление Брюсселя отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу в как можно более короткие сроки. Однако новые данные о всего 40 наблюдателях в совокупности с послужным списком МНЕС в Грузии позволяют более точно судить о том, какого рода деятельностью "гражданские наблюдатели ЕС" будут в ближайшие два месяца заниматься в Армении. 

Невооруженная гражданская Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии действует с 15 сентября 2008 года. В настоящее время в ней работает 226 граждан 26 стран ЕС – в Тбилиси и в "полевых офисах" в Гори, Мцхета и Зугдиди. Их задача – "внесение вклада в стабилизацию ситуации в регионе после конфликта в августе 2008 года", то есть наблюдение за исполнением соглашения Грузии и России, подписанного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и соглашения по мерам осуществления от 8 сентября 2008 года.

На протяжении 14 лет представители МНЕС "осуществляют круглосуточное патрулирование, уделяя особенное внимание районам, прилегающим к границам Абхазии и Южной Осетии", а "вкладом в стабилизацию" официально объявлено само по себе присутствие европейских наблюдателей на севере Грузии. Мандат МНЕС включает в себя отчеты для евроструктур, ответственных за европейскую политику, что "способствует будущей вовлеченности ЕС в этом регионе". Миссия призвана заниматься построением доверия между населением Грузии, Абхазии и Южной Осетии, однако с Сухумом и Цхинвалом не контактирует. 

Де-факто все эти 14 лет Миссия наблюдателей ЕС попросту осваивала бюджет (ее трехлетний бюджет 2020/2022 составляет 45 млн евро) и занималась только тем, что "присутствовала для вовлеченности Евросоюза в регионе". У сотрудников миссии нет ни полномочий, ни рычагов для реального воздействия на власти Абхазии и Южной Осетии, они могут лишь стоять у границы с грузинской стороны и писать отчеты в Брюссель. На самом деле любые возникающие вопросы Тбилиси решает не через ЕС, а через Москву благодаря встречам спецпредставителей руководства России и Грузии, начиная с 14 декабря 2012 года, а МНЕС исключительно "присутствует". 

Если этих людей переведут теперь в Армению, на границу с Азербайджаном, то заниматься они там, очевидно, будут тем же самым: наблюдать, составлять отчеты для Брюсселя и осваивать бюджет. Это и написано в пресс-релизе Евросовета прямыми словами: номинальная, ни на что не уполномоченная миссия ЕС, которая не внесет никакого вклада в урегулирование армяно-азербайджанских отношений, не будет содействовать работе комиссии по делимитации и самой делимитации, не поможет разблокированию коммуникаций с армянской стороны. О "мерах доверия" тем более не идет речи после скандальных антиазербайджанских высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, основного инициатора миссии ЕС в Армении. Как в Грузии, в Армении МНЕС будет только "присутствовать". 

Брюссель настолько не планирует заниматься какими-то практическими действиями на армяно-азербайджанских рубежах, что посылает для мониторинга 1000 км границы всего 40 человек – сколько уж получилось выделить из грузинской МНЕС. Поэтому размещение миссии на армяно-азербайджанской границе является темой не столько отношений Баку и Еревана, сколько отношений в треугольнике Москва-Ереван-Брюссель. Европейские чиновники, которые ранее символизировали вовлеченность евроструктур в жизнь Грузии, теперь будут символизировать вовлеченность евроструктур в жизнь Армении – в противовес реальной работе России по армяно-азербайджанскому урегулированию. 

Евросоюз, особенно Франция, жаждет вернуться на Южный Кавказ, но крайне ограничен в возможностях: Азербайджан заинтересован лишь в развитии экономического сотрудничества, а в Армении российское влияние настолько сильно, что просто взять и войти в регион сквозь ворота Еревана европейцы не могут. Армению невозможно принять в НАТО, пока она является членом ОДКБ. Просто разместить в республике европейские войска тоже нельзя, поскольку там находится 102-я российская военная база. Российские пограничники охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы и в скором времени будут обеспечивать контроль за транспортным сообщением по Зангезурскому коридору. Даже армянские железные дороги находятся в концессии РЖД. 

Несмотря на горячее обоюдное желание властей Евросоюза и властей Армении, устроить европейское вторжение на Южный Кавказ через Ереван у них не получается, пространство для совместных маневров чрезвычайно узко. Россия в Армении буквально везде. Поэтому и приходится Брюсселю вместе с режимом Никола Пашиняна завозить на армянскую землю хотя бы символических наблюдателей. Для отчетов о "балансе российского влияния в регионе" сгодятся и 40 человек, командированных из Грузии.

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