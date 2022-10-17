ЕС символически вторгается на Южный Кавказ сквозь игольное ушко Еревана 

Главы МИД 27 стран Евросоюза только что согласовали отправку в Армению, на границу с Азербайджаном, гражданской наблюдательной миссии ЕС. В миссию войдут всего 40 наблюдателей, причем все они будут взяты из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Функция миссии – наблюдение, анализ событий и информирование евроструктур, срок работы – 2 месяца.

Примечательно, что в утренней утечке об утверждении состава гражданской миссии ЕС в Армении говорилось о на порядок большем масштабе – 400 наблюдателях. Об использовании экспертов МНЕС было известно заранее, причиной называлось стремление Брюсселя отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу в как можно более короткие сроки. Однако новые данные о всего 40 наблюдателях в совокупности с послужным списком МНЕС в Грузии позволяют более точно судить о том, какого рода деятельностью "гражданские наблюдатели ЕС" будут в ближайшие два месяца заниматься в Армении.

Невооруженная гражданская Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии действует с 15 сентября 2008 года. В настоящее время в ней работает 226 граждан 26 стран ЕС – в Тбилиси и в "полевых офисах" в Гори, Мцхета и Зугдиди. Их задача – "внесение вклада в стабилизацию ситуации в регионе после конфликта в августе 2008 года", то есть наблюдение за исполнением соглашения Грузии и России, подписанного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и соглашения по мерам осуществления от 8 сентября 2008 года.

На протяжении 14 лет представители МНЕС "осуществляют круглосуточное патрулирование, уделяя особенное внимание районам, прилегающим к границам Абхазии и Южной Осетии", а "вкладом в стабилизацию" официально объявлено само по себе присутствие европейских наблюдателей на севере Грузии. Мандат МНЕС включает в себя отчеты для евроструктур, ответственных за европейскую политику, что "способствует будущей вовлеченности ЕС в этом регионе". Миссия призвана заниматься построением доверия между населением Грузии, Абхазии и Южной Осетии, однако с Сухумом и Цхинвалом не контактирует.

Де-факто все эти 14 лет Миссия наблюдателей ЕС попросту осваивала бюджет (ее трехлетний бюджет 2020/2022 составляет 45 млн евро) и занималась только тем, что "присутствовала для вовлеченности Евросоюза в регионе". У сотрудников миссии нет ни полномочий, ни рычагов для реального воздействия на власти Абхазии и Южной Осетии, они могут лишь стоять у границы с грузинской стороны и писать отчеты в Брюссель. На самом деле любые возникающие вопросы Тбилиси решает не через ЕС, а через Москву благодаря встречам спецпредставителей руководства России и Грузии, начиная с 14 декабря 2012 года, а МНЕС исключительно "присутствует".

Если этих людей переведут теперь в Армению, на границу с Азербайджаном, то заниматься они там, очевидно, будут тем же самым: наблюдать, составлять отчеты для Брюсселя и осваивать бюджет. Это и написано в пресс-релизе Евросовета прямыми словами: номинальная, ни на что не уполномоченная миссия ЕС, которая не внесет никакого вклада в урегулирование армяно-азербайджанских отношений, не будет содействовать работе комиссии по делимитации и самой делимитации, не поможет разблокированию коммуникаций с армянской стороны. О "мерах доверия" тем более не идет речи после скандальных антиазербайджанских высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, основного инициатора миссии ЕС в Армении. Как в Грузии, в Армении МНЕС будет только "присутствовать".

Брюссель настолько не планирует заниматься какими-то практическими действиями на армяно-азербайджанских рубежах, что посылает для мониторинга 1000 км границы всего 40 человек – сколько уж получилось выделить из грузинской МНЕС. Поэтому размещение миссии на армяно-азербайджанской границе является темой не столько отношений Баку и Еревана, сколько отношений в треугольнике Москва-Ереван-Брюссель. Европейские чиновники, которые ранее символизировали вовлеченность евроструктур в жизнь Грузии, теперь будут символизировать вовлеченность евроструктур в жизнь Армении – в противовес реальной работе России по армяно-азербайджанскому урегулированию.

Евросоюз, особенно Франция, жаждет вернуться на Южный Кавказ, но крайне ограничен в возможностях: Азербайджан заинтересован лишь в развитии экономического сотрудничества, а в Армении российское влияние настолько сильно, что просто взять и войти в регион сквозь ворота Еревана европейцы не могут. Армению невозможно принять в НАТО, пока она является членом ОДКБ. Просто разместить в республике европейские войска тоже нельзя, поскольку там находится 102-я российская военная база. Российские пограничники охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы и в скором времени будут обеспечивать контроль за транспортным сообщением по Зангезурскому коридору. Даже армянские железные дороги находятся в концессии РЖД.

Несмотря на горячее обоюдное желание властей Евросоюза и властей Армении, устроить европейское вторжение на Южный Кавказ через Ереван у них не получается, пространство для совместных маневров чрезвычайно узко. Россия в Армении буквально везде. Поэтому и приходится Брюсселю вместе с режимом Никола Пашиняна завозить на армянскую землю хотя бы символических наблюдателей. Для отчетов о "балансе российского влияния в регионе" сгодятся и 40 человек, командированных из Грузии.