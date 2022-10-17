Турция готова снова обратиться к футбольной дипломатии с Арменией

17 окт. 11:55

Турция снова может прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией, рассказал председатель комиссии по внешним связям парламента Акиф Чагатай Кылыч.

"Двадцать пятого марта в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран (в ходе квалификации на Евро-2024 - ред.). Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем", - цитирует депутата газета Star.

Кылыч подчеркнул, что процесс нормализации отношений движется позитивно, положительная динамика фиксируется и в отношениях Еревана с Баку.

Напомним, в сентябре 2008 года тогдашний президент Турции Абдулла Гюль приехал в Ереван по приглашению армянского коллеги Сержа Саргсяна на матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу между сборными Армении и Турции. Позже Саргсян по предложению Гюля прибыл на ответный матч, который прошел в октябре 2009 года в городе Бурса. Там же были проведены переговоры между армянской и турецкой делегациями, за которыми последовала встреча президентов.