В России выявили 10 403 новых случая COVID-19

17 окт. 11:38

В России за минувшие сутки выявили 10 403 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 676, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 217. В Краснодарском крае - 109, в Ставропольском крае - 54, в Крыму - 41, в Дагестане - 14, в Кабардино-Балкарии - 28, в Адыгее - 15, в Карачаево-Черкесии - 22, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 314 957.

Госпитализированы за сутки 604 человека. Выздоровели 14 513 пациентов, за все время - 20 618 358.

Умерло за сутки 92 человека, с начала пандемии - 388 993.