В Черкесске стартует форум историков-кавказоведов

Форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII–XXI вв: история, политика, культура» пройдет в Черкесске 17–18 октября, сообщают организаторы мероприятия.
Участники обсудят актуальные вопросы истории, политики и культуры на Кавказе в разные периоды истории.
По словам организаторов, форум позволит наладить конструктивный диалог между представителями общественных и гуманитарных наук, направленный на преодоление политизации исторической науки.
Планируется, что на слете будут выработаны исследовательские концепции и точки зрения, способствующие сохранению толерантности, этнического и политического согласия на Кавказе.