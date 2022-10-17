В Черкесске стартует форум историков-кавказоведов

17 окт. 11:21

Форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII–XXI вв: история, политика, культура» пройдет в Черкесске 17–18 октября, сообщают организаторы мероприятия.

Участники обсудят актуальные вопросы истории, политики и культуры на Кавказе в разные периоды истории.

По словам организаторов, форум позволит наладить конструктивный диалог между представителями общественных и гуманитарных наук, направленный на преодоление политизации исторической науки.

Планируется, что на слете будут выработаны исследовательские концепции и точки зрения, способствующие сохранению толерантности, этнического и политического согласия на Кавказе.