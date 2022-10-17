Спрос на недвижимость в Турции среди россиян вырос до 56%

17 окт. 11:18

В начала этого года россияне все чаще предпочитают недвижимость в странах Азии и Ближнего Востока, а не в европейском регионе, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate.

За три квартала 2022 года на сделки с недвижимостью в Европе пришлось 17%, в прошлом году на европейские страны приходилось 55% объема сделок россиян с зарубежной недвижимостью.

При этом если в 2021 году сделки с жильем в Турции и на Ближнем Востоке составляли 33%, то в этом году - 56%. Также более чем в два раза вырос спрос на недвижимость в Юго-Восточной Азии - с 12% до 27%.

Турция интересна россиянам для получения гражданства, Дубай - для резидентства и релокации, страны Юго-Восточной Азии - с инвестиционными целями.

В сентябре 2022 года россияне впервые начали инвестировать средства в недвижимость в Омане, Узбекистане и Египте.

В третьем квартале года общее число сделок россиян с зарубежной недвижимостью выросло чуть больше чем вдвое по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению со вторым. Пиковый спрос на зарубежную недвижимость случился в последнюю неделю сентября.