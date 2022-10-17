Автозаправка горела в Карачаево-Черкесии

17 окт. 11:15

Возгорание на автозаправочной станции произошло в ауле Эркен-Халк Ногайского района, об этом сообщает ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Пожар начался в 7:50: огонь охватил топливораздаточную колонку, прицеп автоцистерны с дизельным топливом и "Газель".

Специалисты отбуксировали цистерну на безопасное расстояние от заправки, но в процессе топливо разлилось и загорелось на площади 520 кв м. Территорию АЗС это не затронуло.

Пострадавших в результате пожара нет. К 8:09 было ликвидировано открытое горение, в 8:17 весь пожар был потушен.

С огнем боролись 18 человек и 7 единиц техники.

Причина ЧП устанавливается.