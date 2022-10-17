Автозаправка горела в Карачаево-Черкесии

Возгорание на автозаправочной станции произошло в ауле Эркен-Халк Ногайского района, об этом сообщает ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
Пожар начался в 7:50: огонь охватил топливораздаточную колонку, прицеп автоцистерны с дизельным топливом и "Газель".
Специалисты отбуксировали цистерну на безопасное расстояние от заправки, но в процессе топливо разлилось и загорелось на площади 520 кв м. Территорию АЗС это не затронуло.
Пострадавших в результате пожара нет. К 8:09 было ликвидировано открытое горение, в 8:17 весь пожар был потушен.
С огнем боролись 18 человек и 7 единиц техники.
Причина ЧП устанавливается.