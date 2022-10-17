Метеобюро: первый снег в Москве не случится 21-22 октября

17 окт. 11:03

В Москве не случится первого снега 21-22 октября из-за прихода холодного антициклона, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон", - рассказала Позднякова.

Она объяснила, что холодный антициклон, "не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега".

Такого же мнения придерживается ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - отметил он.