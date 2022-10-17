МИД АР: разрушение надгробий - яркий пример армянской политики по уничтожению азербайджанского наследия

17 окт. 10:53

В МИД Азербайджана прокомментировали распространенные в последние дни в соцсетях видеокадры разрушения армянскими радикалами азербайджанских кладбищ: в ролике запечатлены акты вандализма в отношении могил азербайджанцев, совершаемые с использованием оскорбительных выражений - грузовик разрушает надгробия.

В ведомстве подчеркнули, что это очередной наглядный пример проводимой Арменией на протяжении многих лет политики уничтожения азербайджанского наследия: Армения не только целенаправленно разрушила историческое, культурное и религиозное наследие, принадлежавшее исторически проживавшим здесь азербайджанцам, но и устроила беспрецедентные разрушения в Карабахе и прилегающих районах, находившихся под армянской оккупацией в течение почти 30 лет, разрушила историко-религиозные памятники, совершила акты вандализма против кладбищ, пытаясь таким образом полностью стереть с этих земель следы азербайджанцев. В сообщении напоминается, что азербайджанской стороной были собраны и представлены в международные организации факты, касающиеся незаконных действий, реализуемых Арменией, в том числе об актах урбицида, экоцида и культуроцида.

"Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, покидая территорию после окончания военных действий, также нанесли ущерб инфраструктуре, памятникам, окружающей среде. До сих пор соответствующие структуры Армении не предприняли никаких шагов для предотвращения преступлений, совершаемых на почве ненависти, наказания преступников. Причина этого в том, что политика уничтожения азербайджанского наследия проводится в Армении на государственном уровне", - пояснили в министерстве.

В МИД АР констатировали, что визит в регион миссии ЮНЕСКО все еще откладывается из-за деструктивной позиции Еревана, хотя Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения своих территорий.

"Распространенные видеоматериалы ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите международной миссии в регион. Эти акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, являются ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами на хрупком постконфликтном этапе. Азербайджан собирает и документирует факты крупномасштабных разрушений на своих освобожденных территориях, варварских действий армянской стороны и предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы армянская сторона ответила за эти действия, в том числе за нанесенный ущерб. Международное сообщество не должно молчать о зверствах, совершенных Арменией против наследия не только Азербайджана, но и всего человечества", - указали в министерстве.