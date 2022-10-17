Ассоциация друзей Азербайджана направила протест президенту Франции

17 окт. 10:36

Члены Ассоциации друзей Азербайджана во Франции обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону после его интервью местному телеканалу.

Макрон выразил в интервью проармянскую позицию, по мнению членов ассоциации, он проводит политику двойных стандартов. "Вы пытаетесь угодить всем одновременно, повторно применяя так дорогую вам практику "все сразу". Вы проявляете дружбу с Арменией, но при этом говорите, что Азербайджан прав", - отмечается в обращении к президенту Франции.

При этом в Ассоциации друзей Азербайджана не имеют сомнений в решимости Макрона работать для установления прочного мира на основе диалога. В обращении члены ассоциации призвали французского лидера не поддаваться фанатичным выступлениям ряда проармянски настроенных французов.

"Нормы международного права всегда должны быть основой во имя служения интересам нашей нации и всех народов", - напомнили авторы обращения.