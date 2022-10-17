В России нарастят производство лекарств

17 окт. 10:24

По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"По ряду социально-значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал он.

Далее министр уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.