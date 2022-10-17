В Казахстане объяснили, почему "Азимуту" отказано в полете в Астану

17 окт. 10:10

Вечером в воскресенье из аэропорта "Внуково" в Астану должен был вылететь самолет авиакомпании "Азимут", однако рейс был отменен, Комитет гражданской авиации не дал разрешения на выполнение полета. В КГА республики сообщают, что отказ в полете связан с непредоставлением требуемых документов.

Иностранный авиаперевозчик, согласно Инструкции от 13 августа 2010 года, должен представить в Комитет гражданской авиации за 45 календарных дней до начала полетов перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов. "При внесении изменений в расписание авиамаршрута авиакомпания представляет в Комитет расписание за 3 дня до вылета. Авиакомпания "Азимут" не представила перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов", - объяснили в пресс-службе КГА Казахстана.

Ответственность за неисполнение требования лежит на авиакомпании, поэтому рейс отменен. "Вместе с тем, при получении полного пакета документов, Комитет готов рассмотреть и предоставить соответствующее разрешение", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что "Азимут" выполняет регулярные рейсы Москва – Астана по понедельникам, средам и пятницам.