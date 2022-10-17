Названы овощи, которые в ближайшее время подорожают сильнее всего

17 окт. 9:50

В России в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции можно ожидать повышения цен на картофель, капусту, баклажаны, грунтовой перец, в целом же резкого роста цен на продукты ждать не стоит, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, пишет агентство "Прайм".

По словам доцента, всплеска цен на продукты питания не будет, так как российское правительство прикладывает много усилий для сдерживания цен, кроме того, нет и особых причин для роста. "В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает", - объяснила Лебединская.

Динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохранятся на прежнем уровне, считает она.

"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", - добавила экономист.