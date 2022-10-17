Два года страшнейшему теракту ВС Армении в Гяндже

17 окт. 9:46

Ровно два года назад, 17 октября 2020 года, Армения совершила очередной теракт против Азербайджана: грубейшим образом нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении в 01:00 нанесли ракетные удары по находящемуся вдали от зоны боевых действий, второму по величине городу Азербайджана Гяндже.

В результате обстрела жилых кварталов в центре города погибли 13 человек, еще 52 получили различные ранения.

Кроме того, оказались повреждены множество объектов гражданской инфраструктуры, полностью были разрушены 20 домов, а также школа и поликлиника, был нанесен значительный ущерб 100 домам, пострадали транспортные средства.

Этот ракетный обстрел стал уже пятым обстрелом Гянджи, совершенным ВС Армении с начала Второй Карабахской войны. Четвертого октября 2020 года в результате ракетного обстрела города армянскими ВС один человек погиб, четверо были ранены. В результате обстрелов пятого и восьмого октября был нанесен ущерб нескольким гражданским объектам, машинам и жилым домам. А в ходе теракта 11 октября погибли 10 человек, в том числе 5 женщин, еще 40 человек получили ранения.

Напомним, 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации города Физули и нескольких сел района, то есть теракты против Гянджи были составной частью политики террора, которую военно-политическое руководство Армении выбрало, осознав, что не в состоянии удержать захваченные земли Азербайджана в условиях полномасштабных военных действий. Еще в сентябре начались постоянные обстрелы города Тертер, вместе с Гянджой обстреливался еще более далекий от оккупационной зоны город Мингячевир, ракеты порой долетали до каспийского побережья, а 27-28 октября, после освобождения города Губадлы, запрещенными кассетными снарядами дважды был обстрелян город Барда, погибли свыше 30 человек.

Всего из-за обстрелов армянскими военными мирных азербайджанских городов и сел погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин, ранения получили 454 человека, включая 35 детей. 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей, одна семья погибла в полном составе.