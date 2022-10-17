Газ в Европе подешевел ниже $1400 впервые с конца июня

17 окт. 9:37

В понедельник в начале торгов биржевые цены на газ в Европе опустились до $1340 за 1 тыс кубометров - впервые с 24 июня цены на газ оказались ниже $1400.

Согласно данным лондонской биржи ICE, в понедельник утром цены на газ в Европе теряют свыше 6%: фьючерсные контракты по индексу TTF падали в цене почти на 6,4%, до $1333 за 1 тыс кубометров. По состоянию на 9.04 мск - $1340,7 (-5,9%).

Снижение цен на газ в Европе связано с пока еще довольно теплой погодой в регионе и успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ. В среднем сейчас ПХГ заполнены на 91,85%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 63% (в сентябре и августе 59%). Импорт СПГ в октябре в Европе может достигнуть 11,5 млрд кубометров, показав одно из максимальных значений за историю.