Обзор СМИ Кавказа 10 - 16 октября

В республиках Северного Кавказа собирают гуманитарную помощь российским военным. Газета "Дагестанская правда" сообщает, что на днях в Запорожскую область доставлена очередная партия гуманитарного груза: военным из Дагестана и местным жителям передали около 40 тонн продовольствия, питьевой воды и бытовых принадлежностей первой необходимости.

Республика одной из первых включилась в благородную миссию, обеспеченные и небогатые дагестанцы делятся с мобилизованными земляками всем необходимым. С начала СВО республика отправила уже более 230 тонн гуманитарного груза в районы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Были переданы квадрокоптеры, тепловизоры, рации, газовые баллоны, дизельные генераторы, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Организаторы рассказали, что уже побывали более чем в 10 расположениях воинских батальонов и в ближайшее время планируют очередную отправку груза с продуктами и всем необходимым. Мэрия Махачкалы в конце сентябре отправила очередную часть помощи. Одну из последних подобных акций на прошлой неделе провели сотрудники Федерального казначейства Дагестана, которые собрали партию адресной помощи для военнослужащих полка морской пехоты Каспийской флотилии и мобилизованных дагестанцев, убывающих в зону СВО. Предметы гигиены, теплоизоляционные коврики и материалы, мобильные газовые плиты, шерстяные шапки и перчатки были переданы командующему флотилией контр-адмиралу Александру Пешкову.

Из Карачаево-Черкесии отправился очередной груз, основу которого составляют медицинские лекарственные препараты, "День республики". Кроме того, на минувшей неделе от региона отправили мобилизованным еще один груз из обмундирования, теплых вещей, бензопил, лопат и ломов. Это то, что приобретено по запросам мобилизованных и то, что советовали военнослужащие, которые уже были в зоне проведения СВО. "Также несколько предприятий республики занимается сегодня пошивом балаклав, шапок и шерстяных носков для нужд наших солдат", – написал в своем официальном Телеграмм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. Продолжается помощь от республики и мирным жителям Донбасса. На неделе был сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз от КЧР - 6 тонн муки и 6 тонн крупы. Это лишь один из порядка 50 гуманитарных грузов, который направлен из региона с начала спецоперации.

Газета "Северная Осетия" рассказывает, что один из крупных медицинских центров Донецка обратился с просьбой о помощи к президенту российского Союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Руководство медучреждения просило поддержать их продуктами питания. Оказать помощь больнице вызвались члены Северо-Осетинского отделения Союза промышленников и предпринимателей. Так сельскохозяйственный кооператив "Эрик", работающий в селении Мичурино, безвозмездно передал для Донецка более 8 тонн картофеля. Еще около трех тонн продовольственных товаров приобрел медучреждению руководитель местного отделения Союза промышленников и предпринимателей Алан Кодзаев. Машина с гуманитарным грузом, выехав из Северной Осетии, преодолела более тысячи километров и доставила помощь медучреждению.

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"Спутник-Южная Осетия" информирует, что в комитете парламента по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству обсудили проект закона РЮО "О действии права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории Республики Южная Осетия".

Глава профильного комитета Арсен Квезеров напомнил, что интеграция таможенных органов РЮО и РФ была предусмотрена в Договоре о союзничестве и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией от 18 марта 2015 года. "30 декабря 2021 года парламентом РЮО утверждена государственная программа социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы с перечнем мероприятий в рамках плана гармонизации таможенных органов республики с таможенными органами Российской Федерации, согласно которому югоосетинская сторона обязалась издать постановление парламента о действии права ЕАЭС и законодательства РФ в сфере таможенного регулирования на территории Южной Осетии", — сказал Квезеров. Он добавил, что принятие закона позволит РЮО получить при помощи РФ современные средства автоматизации проведения таможенных операций, программных средств и технологий в области таможенного дела.

Министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подчеркнул, что принятие закона распространит действие Таможенного кодекса ЕАЭС и актов, составляющих право ЕАЭС в сфере таможенного регулирования на территорию Южной Осетии. В части, не урегулированной таким правом будут применяться нормы законодательства РФ о таможенном деле, за исключением ставок таможенных пошлин, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РЮО. Порядок перехода на применение ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС и ставок вывозных таможенных пошлин, действующих в РФ будет определяться специальным протоколом. По словам министра, для этого нужно внести поправки в Соглашение от 2016 года, которое было подписано в Москве. "При принятии этого законопроекта мы соблюдаем все требования, которые изложены в статье, где предусмотрены обязательства РЮО по выполнению плана гармонизации таможенных органов", - сказал Тадтаев.

Глава Минюста Олег Гаглоев, комментируя вопрос перехода на применение ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС, сказал, что дата перехода должна быть согласована с российскими коллегами, после чего он будет вынесен на обсуждение в парламенте.

Проект закона о присоединении к договору о Таможенном кодексе ЕАЭС рассмотрели также в парламентском комитете по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Депутат парламента Давид Санакоев пояснил, что в Договоре 2015 года интеграция предусматривалась путем реализации мероприятий по переходу на право Евразийского таможенного союза в сфере таможенного регулирования. Поэтому этот законопроект – один из тех шагов, которые подводят нас к этим интеграционным вопросам. Таможенные органы Южной Осетии при поддержке российских получат возможность применять соответствующую методику, средства автоматизации проведения таможенных операций и другие технологии. Он обратил внимание, что в конце 2021 года парламент принял программу социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года, и одно из мероприятий этой программы касалось именно перехода на право евразийского таможенного союза.

В марте 2015 года в Москве был подписан договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и РФ. Согласно Договору, было заключено соглашение об интеграции таможенных органов двух стран. Порядок перехода Южной Осетии на применение ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и ставок вывозных таможенных пошлин, действующих в России, определяется отдельным протоколом к Соглашению.

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Газета "Северная Осетия" сообщает, что Куртатинское ущелье, по результатам анализа, проведенного специалистами МегаФона, стало самым популярным туристическим направлением региона. В исследование вошли абоненты компании как проживающие в Северной Осетии, так и посетившие республику летом 2022 года. В результате топ основных летних направлений региона по количеству путешественников выглядит так: Куртатинское ущелье – 37% туристов; Цейское – 23%; Дигорское – 22% и Кармадонское ущелье – 18%. Как сообщил директор МегаФона в республике Ацамаз Бесолов, Куртатинское ущелье лидирует по объему общего интернет-трафика, а также в пересчете на одного пользователя. Суммарно абоненты МегаФона за три летних месяца прокачали в этой локации более 25 Тбайт мобильного Интернета – это можно сравнить с двумя годами просмотра телеканала про путешествия RTG в онлайн-кинотеатре START. При этом на каждого абонента пришлось 79 Мбайт трафика, что соизмеримо с 26 фото горных пейзажей в соцсетях. Абоненты во время путешествий по Северной Осетии охотно делятся впечатлениями с близкими при помощи голосовой связи. Только в Куртатинском ущелье за лето они проговорили почти миллион минут. Чтобы связь здесь была более устойчивой, инженеры МегаФона модернизировали базовую станцию в селении Верхний Фиагдон. В результате площадь покрытия сети увеличилась, а голосовой сервис стал более качественным.

Согласно информации председателя Комитета РСО–А по туризму Ацамаза Дзарахохова, за 8 месяцев Северную Осетию посетило более 1 млн туристов. В основном, едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев. В республике действует 7 официальных туроператоров. Куртатинское ущелье популярно благодаря большому количеству достопримечательностей: Аланский мужской монастырь, древнее святилище "Мады Майрам", памятники исторического наследия современные арт-объекты и другие. У Куртатинского ущелья очень удобное географическое расположение. Добраться туда несложно на легковом автомобиле, находится оно в 40 минутах езды от Владикавказа. Развита инфраструктура, имеются гостиницы и разного рода гостевые дома. Также здесь можно не только попробовать традиционную осетинскую кухню, но и поучаствовать в приготовлении блюд.

В то же время руководитель ведомства признал, что в республике насчитывается всего 42 объекта коллективного размещения – это около 3000 койко-мест, что явно недостаточно. Причина - неурегулированность земельных отношений. Люди зачастую строят гостиницы на землях, которые для этого не предназначены, потом через суд пытаются строительство узаконить. До какого-то времени им это удавалось осуществлять, но сейчас эта практика прекратилась. В ближайшее время будет запущен конкурс, одной из целей которого является строительство кемпингов. На эти цели выделено 13,7 млн рублей. Информация будет доступна для всех желающих и в Телеграм-канале, и на сайте комитета. Что касается модульного строительства, то новые объекты появятся в Цее, Фиагдоне, Кобане, Горной Санибе – всего появится 78 модульных сооружений на 270 койко-мест.

На днях в Комитете РСО–А по туризму прошла встреча с делегацией РЖД по включению Северной Осетии в маршрут круизного поезда "Жемчужина Кавказа". Это уникальная семидневная экскурсионная программа в вагонах разных ценовых категорий. Спрос на круизный поезд в среднем составляет 70%, а загруженность потока – 80%. В рамках знакомства с новым регионом поезд останавливается на 4–8 часов, за которые планируется осмотреть город, горы и различные достопримечательности. Как подчеркнул Дзарахохов, в республике идет активное выстраивание инфраструктуры, в данный момент комитет развивает проект по созданию площадки для событийных мероприятий. К запуску поезда в 2023 году Северная Осетия будет готова встречать гостей республики.

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Презентация книги о президенте РФ Владимире Путине "Путь Путина" прошла в Абхазском драмтеатре в пятницу 14 октября. Гендиректор издательства "Вече" Леонид Палько рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Книга написана публицистом, журналистом и переводчиком Рафаэлем Гусейновым на основе беседы с автором историко-политических биографий Роем Медведевым, сообщает "Спутник-Абхазия". Ранее книга была представлена в Москве и Санкт-Петербурге. Журналист задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву 10 вопросов о Путине. Ответы на них стали основой 10 глав книги. В ней также опубликовано более двухсот архивных фотографий, некоторые из которые ранее не были представлены общественности. "Книга - это выдержанный подход здравого человека, который не раз писал о Путине и испытывает к нему симпатию", - сказал Палько.

По словам Степашина, который долгие годы возглавлял российское правительство и работал непосредственно с Путиным, книга дает возможность проследить эволюцию политика, понять, почему глава государства принимает те или иные решения "подчас очень жесткие и, казалось бы, невероятные". "Все, что описано в книге, на 90% связано с моей жизнью – с Ленинградом, моей службой, службой президента, сложными перипетиями 1990-х… Понятно, почему этот человек никогда не отступает назад, если дал слово, держит… Пишут разное, слышим разное –здесь правда в великолепном изложении", - говорит Степашин.

Министр культуры Абхазии Даур Кове и управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами. "Это позволит нам более детально работать вместе над возможностью того, чтобы мы могли привозить сюда абсолютно новые издания, которые появляются в России", - сказал Кове и добавил, что меморандум открывает новые перспективы для книгопечатания в Абхазии.

Степашин подчеркнул, что Абхазия стала одним из первых представительств Российского книжного союза за рубежом. "В Абхазии русский язык никто не забыл, русские книги не изгнаны, не уничтожены, их читают, на русском языке пишут и говорят", - сказал он. Степашин сообщил, что от имени Российского книжного союза Национальной библиотеке Абхазии был вручен сертификат на 2000 книг. Благодаря этому фонд библиотеки пополнится детскими книгами, научно-популярными трудами, классическими романами и современной литературой.

Российский книжный союз - некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические предприятия, библиотеки, писательские организации, основан в 2001 году. В него входят более 1500 субъектов книжной отрасли страны.