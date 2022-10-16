Тинейджер был ранен в живот из огнестрельного оружия в Западном Казахстане

16 окт. 23:12

Подросток с огнестрельной раной живота госпитализирован в Западно-Казахстанской области, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

ЧП случилось еще 4 октября, в селе Ханордасы Бокейординского района. Подросток 15 лет был ранен в переднюю брюшную стенку.

"Общее состояние стабильно тяжелое. Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение", - цитирует сообщение управления издание "Мой город".

В областном департаменте полиции обещают прокомментировать инцидент позже.