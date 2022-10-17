Власти Ставрополья проведут экологические уроки для младшеклассников

17 окт. 8:19

Экологические активисты Ставрополья проведут уроки для 1,5 тыс учеников младших классов края, также будущей весной школьники высадят саженцы дуба, сообщил директор молодежного фонда по сохранению природы "Экологическое развитие" Юрий Никулин.

"С октября этого года по март 2023 года в школах края пройдут экологические уроки, участниками станут ученики младших классов. Дети этого возраста наиболее отзывчивы, ответственные и любознательные, с большим интересом занимаются выращиванием своего первого в жизни деревца", - приводит его слова ТАСС.

В октябре в парках Ставрополя пройдет акция "Миллион желудей", в ходе которой будут собраны ростки новой жизни, а в конце апреля и в мае пройдет кульминационный этап проекта - высадка дубков, которые будут выращены из желудей детьми.

"Для нас важно, чтобы это была не просто высадка ради высадки, а чтобы из этих саженцев действительно выросли деревья", - сказал Никулин.

Участниками проекта станут ученики школ крупных городов края и сельских территорий. Проект поддержан краевым Минприроды и краевым Минобразования.