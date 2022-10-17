Узбекский Наманган впервые примет Международный фестиваль меда

17 окт. 7:23

С 28 по 30 октября в парке Afsonalar vodiysi в узбекском Намангане впервые пройдет Международный фестиваль меда, передает пресс-служба Минтуризма Узбекистана.

Свою продукцию на фестивале представят более 250 узбекских и зарубежных производителей, а его гости смогут узнать всю информацию о меде, пчеловодстве, принять участие в дегустации, а также попробовать изготовить мазь из пчелиного воска и поделки.

Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, конференция по развитию сельскохозяйственного туризма в республике, выставка меда, соревнования и концерт.

"Гвоздем" сладкого праздника станут конкурсы "Лучший фасованный мед" и "Самый натуральный мед".