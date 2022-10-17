Черкесский "Зеленый остров" станет первым развлекательным парком в Карачаево-Черкесии

17 окт. 5:29

До 2025 года в крупнейшем парке Карачаево-Черкесии (КЧР) "Зеленый остров" в Черкесске будет оборудована экозона с тематическими и развлекательными площадками, рассказала руководитель проекта, специалист Центра территориального и пространственного развития "ЯРУС" Елена Хмара.

"Согласно концепции, в Черкесске запланировано создание уникальной развлекательной ландшафтной зоны с большим количеством функциональных сценариев для тихого отдыха. Это первый такой объект в республике. В проекте выявлены и максимально сохранены экологически ценные участки парка и сложившаяся экосистема, благодаря чему территория станет удобной для жителей, привлекательной для гостей и предметом гордости для будущих поколений", - цитирует ее ТАСС.

Архитектурное решение благоустройства территории основано на пожеланиях жителей города. Здесь будут места для комфортного отдыха, дополнительное озеленение и освещение, а оригинальные визуальные решения заинтересуют горожан и привлекут их к освоению новых видов досуга.

Это будут смотровые площадки и новые пирсы с местами для тихого отдыха, кинотеатр под открытым небом, веревочный парк и игровая детская тропа. Также на территории появится зона для размещения фудтраков, беседки, павильоны для проката сапбордов, будет обустроена экотропа.