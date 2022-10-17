Ирак и Ставрополье установят авиасообщение

17 окт. 2:33

"Иракские авиалинии" будут летать на Ставрополье в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Минеральных Вод.

Соглашение между воздушной гаванью региона и перевозчиком подписали в Железноводске. Специалисты рассматривают варианты маршрута и просчитывают его доходность.

Местные власти ожидают поток туристов из Ирака после запуска нового рейса.

"Убежден, жителям Ближнего Востока понравится наша природа, наша минеральная вода, наш уютный город", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета Вячеслава Сергиенко.