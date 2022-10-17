Крупным планом: Руслан Братов и его "Экспресс"

Фильм "Экспресс" 36-летнего Руслана Братова, недавно вышедший в прокат, называют одним из самых ожидаемых дебютов года. На прошедшем в августе в Выборге 30-м фестивале российского кино "Окно в Европу" эта картина получила главный приз за лучший фильм конкурса игрового кино, а также два специальных приза жюри – за лучшую операторскую работу и за лучший актерский ансамбль. В сентябре на первом фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи "Экспресс" завоевал награду за лучший фильм.

Руслан Братов – уроженец Черкесска, в 2012 году окончил режиссерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). На его счету актерские работы как в театре (МХТ имени Чехова, Московский ТЮЗ), так и в телесериалах ("Стреляющие горы", "Люди Хэ", "Обнимая небо", "Закон каменных джунглей"). Известность в качестве режиссера Братову принесла короткометражка "Лалай-Балалай". В июне 2017 года 13-минутный фильм с участием популярных актеров Александра Баширова и Яны Трояновой победил в конкурсе "Кинотавр. Короткий метр", в августе завоевал главный приз на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде. В числе других наград – специальный приз жюри международного фестиваля кино и музыки "Кустендорф", основателем которого является Эмир Кустурица. "Экспресс" стал первой полнометражной кинокартиной Братова. Рассказанная в ней история начинается как бытовая комедия о потерянном лотерейном билете, а заканчивается как притча. По словам режиссера, это такое "Спортлото-82" Леонида Гайдая, но снятое в 2021 году. В "Экспрессе" некоторые журналисты, пишущие о кино, видят сходство с фильмами Гая Ричи. Сам Братов признался, что ему приятно такое сравнение. Однако когда он "думал о каких-то референсах, я не брал, по крайней мере, впрямую Гая Ричи", рассказал режиссер, уточнив, что это скорее братья Коэны, иранское кино, в частности Аббас Киаростами.

Работая над сценарием, "пытался представить героя, чем-то похожего" на персонажа фильма "Жил певчий дрозд" Отара Иоселиани, а "на уровне энергии, драйва хотелось, чтобы было похоже на братьев Сафди", добавил режиссер. Город, в котором происходят события, становится полноправным героем киноленты. "Я не пытался реконструировать документальный мир Черкесска", - отметил Братов в интервью "Коммерсанту". "Экспресс" снимали в Черкесске, Карачаевске и Теберде. "Из этих трех городов мы и слепили Черкесск", - пояснил режиссер, заметив, что работа над фильмом дала ему "возможность посмотреть на оставленное мной пространство, изучить этот мир".