В Тбилиси пройдет Международный анимационный фестиваль

16 окт. 21:59

Уже в ноябре в тбилисском кинотеатре "Амирани" пройдет Пятый международный анимационный фестиваль TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival), говорится в сообщении организаторов.

Цель фестиваля - представить международные и местные достижения современного анимационного искусства, продвижение художественной сферы анимации и содействие ее развитию в Грузии.

В программу войдут кинопоказы, мастер-классы, встречи с авторами фильмов, выставки, основная целевая аудитория которых - подростки и молодежь, передает Sputnik Грузия.

На фестивале будет представлена конкурсная программа анимационных фильмов со всего мира, а также тематические программы. Подробное расписание форума будет опубликовано позже.

TIAF 2022 пройдет со 2 по 5 ноября.