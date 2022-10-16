США пообещали Европе максимум СПГ

16 окт. 21:44

США активизируют экспорт сжиженного природного газа, чтобы удовлетворить потребности Европы, об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт в интервью телеканалу bTV.

"США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу", - указал он.

Дипломат надеется, что Европа, существенно повысившая свою энергобезопасность, "с гарантированной и солидной поддержкой США", успешно переживет зиму.

Пайетт 13 октября посетил Болгарию, где провел встречи с президентом страны Руменом Радевым и премьер-министром технического правительства Гылыбом Доневым. Они обсуждали энергетическую безопасность и необходимость стран региона объединить усилия для скорейшей реализации совместных проектов по расширению инфраструктуры по поставкам нефти, газа и электричества, чтобы не допустить энергодефицита, скачуов инфляции и углубления экономического кризиса.

Несмотря на уменьшение поставок российского газа, европейские страны продолжают заполнять хранилища, уровень запасов в которых уже приблизился к 92%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Ранее страны Евросоюза запланировали заполнить ПХГ минимум на 80% к этой зиме и на 90% ко всем последующим.

Заполнять хранилища им удается во многом за счет покупки СПГ и поставок по альтернативным трубопроводам по текущим высоким ценам.