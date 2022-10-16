Узбекистан собирается открыть в России текстильные магазины

16 окт. 21:27

Десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана планируется создать в России, узбекистанским компаниям помогут занять освободившиеся места в торговых центрах РФ, сообщил председатель ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров.

"Сейчас мы активно создаем складские помещения в России, развиваем инфраструктуру торговых домов, думаю, выйдем на создание десятков мультибрендовых магазинов с узбекским текстилем", - сказал он в интервью интернет-изданию podrobno.uz.

Также глава "Узтекстильпрома" отметил, что в Узбекистане будут финансово стимулировать текстильных экспортеров, помогать им занимать освободившиеся места в торговых центрах РФ, принимать участие в выставках.