В центре "Машук" заработала новая площадка "Смыслы Кавказа"

16 окт. 21:13

На базе центра знаний "Машук" в Пятигорске сегодня открылась новая социально-гуманитарная площадка "Лаборатория "Смыслы Кавказа", где представители власти и экспертные структуры будут обсуждать проблематику исторической памяти, ценностей и символов Северного Кавказа, об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Программа собрала представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также Центральной России и Урала. Участники под руководством наставников будут работать над консолидирующими технологическими продуктами макрорегиона по направлениям "Историческая память", "Ценности", "Символы" и "Отношения", - цитирует сообщение ТАСС.

"Семинар "Смыслы Кавказа" имеет большое значение. Сегодня в мире основные сражения ведутся на полях смыслов, знаний, идей, образов и информации", - обратился к участникам замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов.

Программа завершится презентацией социально-технологических предложений, разработанных в лаборатории под руководством наставников. В ней примут участие представители органов государственной власти и экспертных структур округа.