Российские школы будут реконструироваться по нетиповым проектам

16 окт. 20:59

Минпросвещения России планирует в перспективе отказаться от типовых решений для реконструкции школ и обустройстве территорий при них, заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время посещения гимназии имени Е. М. Примакова.

По его словам, каждый год в России возводится 250 новых школ, но будущее все же за реконструкцией тех, что уже существуют, так как инфраструктура будет изнашиваться.

"Вот здесь будет свобода, нам нужны будут архитектурные решения. Причем решения нужны нетиповые. Потому что внутри школ мы будем менять пространство, здесь не может быть типовых решений", - цитирует министра ТАСС.

Он уточнил, что сказанное им распространяется и на колледжи.