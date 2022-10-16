Статуя Махатмы Ганди появилась в Астане

16 окт. 20:38

В Астане в районе гребного канала появился памятник индийскому общественному деятелю Махатме Ганди, философия ненасилия которого оказала большое влияние на движение сторонников мирных перемен, об этом рассказали в пресс-службе посольства Индии в Казахстане.

Госминистр иностранных дел и культуры Индии Минакаши Лекхи прилетела в столицу РК на саммит СВМДА. В ходе визита, в годовщину дня рождения Махатмы Ганди, она приняла участие в открытии памятника.

"В Астане статуя Махатмы Ганди установлена при поддержке правительства Казахстана и акимата Астаны на набережной гребного канала, напротив культового монумента защитникам Казахстана, расположенного вдоль канала. Обе эти статуи олицетворяют особый символ наших великих народов - единство в многообразии", - цитирует сообщение посольства Tengrinews.kz. В дипмиссии обратили внимание на то, что в этом году отмечаются одновременно 75-летие независимости Индии и 30-летие установления дипотношений между Индией и Казахстаном.