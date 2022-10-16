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Дагестан принял фестиваль юных инспекторов движения

Дагестан принял фестиваль юных инспекторов движения

Фестиваль юных инспекторов движения под названием "Волонтер ЮИД" прошел в Дагестане, рассказала руководитель отдела реализации экспертного центра "Движение безопасности" Наталья Титова.

"За два дня более 700 детей приняли участие в фестивале. Несмотря на плохую погоду в городе и дождь, это очень хорошие результаты", - цитирует ее ТАСС.

Мероприятие проводилось в центре Махачкалы на проспекте Имама Шамиля. Участники в форме игры примерили роли дорожного инженера, журналиста, спасателя и инженера - транспортного конструктора. Дети также изучали знаки и правила дорожного движения с помощью профессиональных аниматоров.

Во время фестиваля свыше 20 детей записались в отряд юных инспекторов движения, еще около 80 ребят вошли в состав отряда на дне открытых дверей.

Титова уточнила, что площадкой для фестиваля стал именно Дагестан в том числе из-за печальной статистики по детскому дорожно-транспортному травматизму.

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