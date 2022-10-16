"Нафтогаз" обсуждает с американскими компаниями разработку украинских газовых месторождений

16 окт. 20:16

Украинский "Нафтогаз" обсуждает с буровыми компаниями из США возможность разработки газовых месторождений на Украине, заявил советник главы компании Мирон Василик в интервью The Daily Telegraph.

"Мы обладаем рядом ресурсов и газовых резервов, которые, по сути, являются вторыми по объемам в Европе. Есть потенциал для разведочных работ, а также экспортный потенциал. По нашим оценкам, речь может идти о 40 млрд кубометров", - пояснил он.

Василик уточнил, что разработка месторождений, расположенных в Днепровско-Донецком бассейне, может стартовать во второй половине 2020 годов.

Советник главы "Нафтогаза" отметил, что ее руководство проводит переговоры с американскими фирмами, обсуждается подписание совместных соглашений по освоению месторождений, и "в скором времени некоторые из проектов будут представлены на рынке".

По мнению Василика, украинские газовые резервы помогут удовлетворить европейский спрос на фоне отказа от российских энергоносителей.