Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

16 окт. 19:59

Десятки человек эвакуированы из девятиэтажного жилого дома в поселке Измайлово, где взорвался бытовой газ, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже первого подъезда произошел хлопок бытового газа. Возгорания не последовало", - цитирует сообщение ТАСС.

В общей сложности были эвакуированы 40 человек, 9 из них - дети.

В результате межкомнатные и несущие перегородки не разрушены, выбиты стекла трех окон - на кухне и в комнате. Никто не пострадал.

Видновская городская прокуратура проводит проверку.