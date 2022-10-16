"Эпидемия" инсультов и инфарктов охватила бодибилдеров в Узбекистане

16 окт. 19:54

Власти Узбекистана обеспокоены ростом инфарктов и инсультов в молодых людей - это связано с приемом препаратов для увеличения мышечной массы. Такое сообщение опубликовал Минздрав страны.

В нем говорится, что среди поступающих в тяжелом состоянии в медучреждения пациентов с инфарктом, инсультом или тромбами в последнее время все чаще встречаются мускулистые молодые люди.

Оказалось, что все они активно занимались бодибилдингом, культуризмом и фитнесом, используя в качестве подспорья биологически активные добавки, в частности протеиновые, в виде порошка, таблеток и инъекций.

Глава Минздрава Бехзод Мусаев заверил, что власти примут меры, чтобы вопросы, связанные с употреблением таких веществ, были включены в программу по пропаганде ЗОЖ и профилактике заболеваний и использовались сотрудниками системы здравоохранения, прежде всего медработниками первичного звена, семейными врачами и медсестрами.

"Кроме того, считаю необходимым взятие под жесткий контроль надлежащими госорганами оборот вышеупомянутых препаратов и прекращение применения лекарственных средств, не внесенных в лечебные стандарты", - указал министр.